Zondagavond werd bekend gemaakt dat 3FM Serious Request in totaal €7.502.981,- heeft opgebracht voor Stichting ALS Nederland. NPO 3FM-dj’s Barend van Deelen, Sophie Hijlkema en Wijnand Speelman kwamen een week lang in actie met het Glazen Huis op de Grote Markt in Nijmegen om geld op te halen voor Stichting ALS Nederland. Met het geld wordt onderzoek naar de oorzaak en behandeling van ALS gefinancierd en hulpmiddelen voor mensen die nu leven met ALS.

“Niet durven dromen”

Menno de Boer, zendermanager NPO 3FM: “Wat een eindstand, dit hadden we niet durven dromen! We zijn ongelofelijk voldaan over hoe we met zoveel passie en heel ons hart Nederland hebben kunnen raken. Deze editie brak vele records en zóveel Nederlanders zijn in actie gekomen, hebben waanzinnige platen aangevraagd en de Glazen Huis-dj’s gesteund”

Stichting ALS

3FM Serious Request heeft zich ook dit jaar in de week voor kerst ingezet voor het goede doel. Deze twintigste editie voor Stichting ALS Nederland. Van 17 t/m 24 december stonden de radiozender en alle online en social kanalen van 3FM volledig in het teken van de actie. 3FM-dj’s Barend van Deelen, Sophie Hijlkema en Wijnand Speelman maakten 24 uur per dag live radio en online content vanuit het Glazen Huis op de Grote Markt in Nijmegen. Meer informatie via deze website.