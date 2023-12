Vandaag gaat 3FM Serious Request van start vanuit Nijmegen. Het evenement is live te volgen op radio, televisie en Internet.

Stichting ALS

Vanaf vanavond maken dj’s Barend van Deelen, Sophie Hijlkema en Wijnand Speelman 24 uur per dag radio en online items vanuit het Glazen Huis in Nijmegen om samen met zoveel mogelijk luisteraars geld op te halen voor Stichting ALS Nederland.

ALS

In Nederland leven zo’n 1.500 mensen met ALS (amyotrofische laterale sclerose), of de aanverwante ziekten PSMA en PLS. Ieder jaar komen er 500 nieuwe patiënten bij en overlijden er ook 500 mensen. Dat betekent dat elk jaar duizenden gezinsleden, vrienden, kennissen, familie en collega’s te maken krijgen met deze mensonterende ziekte. Patiënten is maar weinig tijd gegund, bij ALS vallen de spieren één voor één uit. Na de eerste symptomen leven patiënten gemiddeld nog drie tot vijf jaar. Er is daarom geen tijd te verliezen.

Optredens

Ruim 60 artiesten en gasten komen de week voor Kerst langs bij 3FM Serious Request. O.a. Tom Odell, Chef’Special, Only The Poets, Diggy Dex, SERA, Kraantje Pappie, S10, René Froger, De Staat, Meau, Kris Kross Amsterdam en Eelke Kleijn treden op in het huis of op het grote live-podium op de Grote Markt in Nijmegen. De volledige line-up vind je hier.

Kijken en luisteren naar Serious Request

3FM Serious Request is 24 uur per dag live te volgen via de radio op 3FM. De radiozender is te beluisteren via FM, DAB+, alle digitale radiopakketten en wereldwijd via Internet. De uitzendingen zijn ook te volgen via NPO 1 Extra. Deze zender is bij alle aanbieders, waaronder KPN, Ziggo en Odido te zien via kanaal 81. De tv-zender is ook live te volgen via Internet.

Alle informatie vind je hier.