Op NPO 3FM is vandaag de actie Serious Request 2021 van start gegaan. Vier DJ’s zijn opgesloten in een glazen huis in Amersfoort om vanuit daar zoveel mogelijk geld binnen te halen voor het goede doel.

Amersfoort

NPO 3FM-dj’s Sander Hoogendoorn, Frank van der Lende, Jorien Renkema en Rob Janssen zitten de komende week in het glazen huis in De Nieuwe Stad in Amersfoort. Zij maken vanuit Amersfoort 24 uur per dag radio en online content met maar één doel: samen met heel Nederland zoveel mogelijk geld ophalen voor het Wereld Natuur Fonds om de regenwouden in Zuid-Amerika te beschermen en te herstellen en zo klimaatverandering tegen te gaan.

Optredens

Er zullen tijdens de actie ook diverse artiesten optreden zoals Bazart, S10, Son Mieux, Goldband, Typhoon, RONDÉ, Froukje, MEAU, Antoon, The Vices, WIES, Jeangu Macrooy, EUT, Eyelar, Frank Boeijen, Tim Knol, Nuno Dos Santos, Blaudzun, Selah Sue, remme, SERA, Blanks, Banji, Queen’s Pleasure, Áslaug, Lucky Fonz III, Guz, Prins S. en De Geit, Omdat Het Kan Soundsystem. Een compleet overzicht vind je hier.

Volgen

De actie is te volgen via de radiozender zelf en ook via themakanaal NPO 1 Extra. Ook zijn er dagelijks updates op NPO 1 en volg je alle hoogtepunten natuurlijk via de sociale media kanalen van de radiozender. NPO 1 Extra is bij vrijwel alle aanbieders te zien via kanaal 81 en bij Ziggo via kanaal 128.

Meer informatie via de website van Serious Request.