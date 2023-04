538-dj’s Wietze de Jager en Klaas van der Eerden stoppen na de zomer met de presentatie van ‘De 538 Ochtend’. Dit heeft de radiozender in goed overleg samen met Wietze de Jager en Klaas van der Eerden besloten.

Nieuwe ochtendshow

Na de zomer introduceert Radio 538 een nieuwe ochtendshow, gepresenteerd door Tim Klijn, Rick Romijn, Niels van Baarlen en nieuwslezeres Florentien van der Meulen. Momenteel presenteren zij nog de ochtendshow op Radio Veronica.

“Soms loopt het anders”

Dave Minneboo, Creative Director Talpa Network: “We zijn Wietze, Klaas, Mart en het team dankbaar voor hun inzet de afgelopen anderhalf jaar waarin ze alles hebben gegeven. Soms loopt het anders dan verwacht. Tegelijkertijd geloven we in de nieuwe ochtendshow en zijn we trots dat Tim, Rick en Niels terugkeren op het oude nest.”

538-dj’s Wietze en Klaas presenteerden ‘De 538 Ochtend’ vanaf januari 2022. Daarvoor waren de heren enkele jaren met elkaar te horen in de vrijdagavondshow ‘Weekend Wietze’. Radio 538 wil beide dj’s graag behouden in de programmering en voert daar momenteel gesprekken over.

Mediahuis

Vorige week werd bekend gemaakt dat Radio Veronica door Talpa van de hand is gedaan en is gekocht door Mediahuis.