Radio Veronica voert vanaf maandag 10 januari een aantal wijzigingen door in haar programmering. Zo verhuist Tim Klijn van de middag- naar de ochtendshow op Radio Veronica.

Ochtendshow

Tim Klijn gaat elke werkdag De Veronica Ochtendshow: Ook Goeiemorgen presenteren met sidekicks Rick Romijn, Niels van Baarlen en nieuwslezeres Florentien van der Meulen, die in het afgelopen jaar al op dat tijdslot te horen waren naast Wilfred Genee. De show is elke werkdag te horen tussen 6.00 uur en 9.00 uur.

Middag

Tim Klijn wordt in de middag opgevolgd door Veronica-dj Marisa Heutink, die samen met sidekick Carsten van Dijk de middagshow voor haar rekening gaat nemen. De middagshow Marisa in de Middag is elke werkdag van 16.00 uur tot 18.00 uur te horen.

Vertrouwde geluiden

Rob Stenders, zendermanager Radio Veronica: “Vanaf 10 januari hoor je in de ochtend bij Veronica veel vertrouwde geluiden en tegelijkertijd een wezenlijk nieuwe show. Rick en Niels zijn samen met ‘de wijze uit het Oosten’, Edwin Evers, de uitvinders van Neerlands moderne ochtendradio. Tim Klijn maakte al veel uren als vervanger van Evers en later Genee, en is nu de presentator van ‘De Veronica Ochtendshow: Ook Goeiemorgen’. Daarmee klinkt hij vertrouwd, maar deze show krijgt uiteraard wel echt Tim z’n eigen sound. Florentien is en blijft de nieuwslezer op dit tijdslot.”

