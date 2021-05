Aanbod XITE Music wordt aangepast bij Ziggo

Per 1 juni wordt het aanbod van non-stop muziekzenders van XITE Music aangepast bij Ziggo. Een aantal zenders krijgt een andere naam en een aantal non-stop zenders krijgt een andere invulling.

XITE Music

Sinds 1 april 2019 zijn er via het digitale radio-aanbod van Ziggo 40 non-stop muziekzenders van XITE Music te beluisteren. De 40 radiozenders te vinden in het digitale radio-aanbod van de aanbieder op de kanaalnummers 863 tot en met 902. Daarnaast kunnen gebruikers van de Mediabox de non-stop muziekzenders ook via een app beluisteren.

Aanpassingen

Per 1 juni aanstaande wordt het aanbod van deze muziekzenders aangepast. “Per 1 juni 2021 wordt het aanbod ge├╝pdatet. Een aantal zenders krijgt een nieuwe naam en er worden een paar zenders vervangen“, aldus Ziggo. Zo worden de bestaande muziekzenders Teen Party, Huisfeestje, Workout!, Indie Wave en Straattaal vervangen door respectievelijk Franse Chansons, NL Classics, Club Techno, Metal Madness en Wereldmuziek.

Op de website van Ziggo is een compleet overzicht te vinden van de aanpassingen per 1 juni aanstaande.

Overzicht