ABBA bovenaan Internationale Songfestival Top 50 van NPO Radio 2

Waterloo van ABBA (1974) staat op de eerste plaats van de Internationale Songfestival Top 50 van NPO Radio 2. Loreen is met Euphoria (2012) de nummer twee. Met op de derde plek Heroes van Måns Zelmerlöw (2015) bestaat de top 3 volledig uit Zweedse Songfestivalwinnaars. NPO Radio 2 zendt de lijst uit op de finaledag van het Eurovisie Songfestival 2021: zaterdag 22 mei, van 12.00 tot 16.00 uur.

Veertien landen

NPO Radio 2 is de initiatiefnemer en organisator van de eerste editie van de Internationale Songfestival Top 50. De lijst is samengesteld door inwoners van veertien landen aan de hand van alle ruim 1500 nummers die gezongen zijn in de finales van het Eurovisie Songfestival.

NPO Radio 2 vanuit Ahoy

In aanloop naar de finale van het Eurovisie Songfestival doet NPO Radio 2 vanaf maandag 17 mei vanuit Ahoy in Rotterdam elke dag van ’s morgens vroeg tot ’s avonds laat uitgebreid verslag van alle ontwikkelingen rond het Songfestival. De dj’s Jeroen Kijk in de Vegte en Carolien Borgers zorgen als backstageverslaggevers voor een uniek kijkje achter de schermen. Zo zijn er gesprekken met de delegaties uit de verschillende landen en allerlei betrokkenen op gebied van muziek, choreografie, organisatie en beveiliging.

Finaledag

NPO Radio 2 leeft zaterdag 22 mei met duo-presentatie toe naar de finale. Jeroen van Inkel en Emmely de Wilt bijten van 07.00 tot 10.00 uur het spits af. Vervolgens (van 10.00 tot 12.00 uur) verzorgen Dolf Jansen en Willemijn van Veenhoven een speciale Songfestivaleditie van Spijkers met Koppen. Paul Rabbering en Cielke Sijben presenteren van 12.00 tot 16.00 uur de Internationale Songfestival Top 50. Carolien Borgers en Giel Beelen zijn van 16.00 tot 18.00 uur te horen met de Muziekcafé special, waarna Bart Arens en Jeroen Kijk in de Vegte tot 21.00 uur aftellen naar de finale. Wouter van de Goes en Frank van ’t Hof doen tot 02.00 uur verslag van de finale en de puntentelling.

De videostream vanuit de NPO Radio 2-studio in Ahoy van maandag 17 tot en met zaterdag 22 mei te volgen op NPO 1 extra (bij Ziggo te zien op kanaal 128 en bij KPN via kanaal 76).

De gehele Internationale Songfestival Top 50 vind je hier.

Sociale media:

Video: