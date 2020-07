ACM: consumenten mogen eigen modem kiezen

Consumenten mogen hun eigen modem, router of mediabox, aansluiten op het netwerk van hun telecomaanbieder. Dat staat in de Conceptbeleidsregel Netwerkaansluitpunt van de Autoriteit Consument & Markt (ACM). Met de beleidsregel biedt de ACM duidelijkheid aan telecomaanbieders en consumenten over welk deel van het netwerk eigendom is van de telecomaanbieder en welk deel vrije keuze van de consument is. Zo zorgt de ACM ervoor dat consumenten meer keuzevrijheid hebben op de telecommarkt.

Keuzevrijheid

Als consumenten zelf kunnen kiezen welke apparaten ze kopen om aan te sluiten, stimuleert dat aanbieders van modems, routers en mediaboxen om een goed aanbod te doen op gebied van prijs en/of functionaliteit. De keuzevrijheid voor consumenten zorgt ervoor dat de concurrentie en de innovatie op de markt van deze apparaten wordt gestimuleerd.

Eigen modem

Steeds meer consumenten gebruiken apparaten die met elkaar in verbinding staan (Internet of Things). Sommige gebruikers sluiten graag een eigen modem aan om het beheer van persoonlijke gegevens zelf in handen te hebben. Vrije keuze van een modem zorgt verder voor een lagere drempel voor consumenten bij het overstappen naar een andere telecomaanbieder, omdat ze hun eigen modem kunnen meenemen naar een nieuwe aanbieder.

In de praktijk

De telecomaanbieder is eigenaar van het ‘vaste netwerkaansluitpunt’ dat (vanuit het netwerk bezien) ligt aan het einde van de kabel die de aanbieder in de woning van de consument binnen heeft gebracht. Consumenten kunnen daarop een eigen modem, router of mediabox aansluiten.

Consumenten mógen een eigen modem aansluiten, maar ze mogen ook gebruik blijven maken van het modem van de telecomaanbieder. Telecomaanbieders kunnen nog steeds zelf hun eigen modems leveren aan consumenten. Maar als een consument een eigen modem wil aansluiten, dan moeten ze dat toestaan. Ze hebben wel de mogelijkheid om in te grijpen als eigen apparatuur van consumenten zorgt voor storingen.

KPN

KPN biedt overigens al sinds eind maart van dit jaar de mogelijkheid om een eigen modem te gebruiken op het netwerk van de aanbieder.

Meer informatie op website ACM.