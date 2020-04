ACM: DPG Media mag Sanoma Media overnemen

DPG Media (voorheen: De Persgroep Nederland) mag Sanoma Media Netherlands overnemen. Dat heeft de Autoriteit Consument & Markt (ACM) besloten. Er blijft na de overname voldoende concurrentie over op onbetaald online nieuws en op de online advertentiemarkt concludeert de ACM.

Bladen en Qmusic

DPG Media is vooral bekend van dagbladen, zoals de Volkskrant, Algemeen Dagblad, Trouw en Het Parool. Daarnaast heeft DPG Media onder andere technologie- en arbeidsmarktcommunicatie-sites, vergelijkingssites en radiozender Qmusic. Onder Sanoma Media Netherlands vallen onder andere nieuwssite NU.nl en tijdschriften als AutoWeek, Donald Duck, Libelle en Margriet.

Concurrentie

De ACM heeft in het bijzonder gekeken naar de gevolgen voor de concurrentie tussen het onbetaald online nieuwsaanbod van de dagbladen van DPG Media en NU.nl en naar de concurrentie op de online advertentiemarkt. Dat zijn twee gebieden waar de activiteiten van de bedrijven elkaar overlappen. Daarnaast heeft de ACM onderzocht of de overname gevolgen heeft voor de positie van freelance journalisten.

“Grote impact”

Martijn Snoep, bestuursvoorzitter van de ACM: ‘Dit is een overname met grote impact in het sterk veranderende medialandschap. De overname vermindert het aantal spelers op het gebied van onbetaald online nieuws. NU.nl wordt een onderdeel van DPG Media in plaats van een zelfstandige speler. Maar wij zien geen risico voor verschraling van het onbetaald online nieuwsaanbod. De overname zorgt daarnaast voor een nieuwe grote speler op de online advertentiemarkt waar Google en Facebook nu een zeer belangrijke rol spelen.’

“Voldoende aanbod van onbetaald online nieuws”

Sanoma Media Netherlands is eigenaar van NU.nl, een populaire aanbieder van onbetaald online nieuws in Nederland. Bij DPG Media hebben alle dagbladen elk hun eigen site met (deels) gratis nieuws. NU.nl en die sites komen nu in één bedrijf. De ACM concludeert onder andere dat er na de overname voldoende andere aanbieders van online gratis nieuws overblijven.

Zo hebben de NOS, RTL en de online dagbladensites van Mediahuis (o.a. Telegraaf en NRC) ook een onbetaald nieuwsaanbod en concurreren de sites om aandacht van dezelfde lezers. Met deze concurrentie is het niet waarschijnlijk dat na de overname DPG Media haar onbetaalde nieuwsdiensten gaat verschralen. Dat zou leiden tot verlies van lezers en daarmee advertentie-inkomsten.

“Voldoende concurrentie op advertentiemarkt”

Uit het onderzoek van de ACM blijkt ook dat op de advertentiemarkt na de overname genoeg concurrentie overblijft. De online advertentiemarkt is de afgelopen jaren sterk gegroeid, en zal naar verwachting de komende jaren blijven groeien. Er is veel concurrentie op de online-advertentiemarkt van internationale concerns als Google en Facebook. Daarnaast is er concurrentie van de kranten en bladen van het Mediahuis en RTL, maar ook van aanbieders zoals Marktplaats.

Freelance journalisten

Freelance journalisten maken zich zorgen over hun onderhandelingspositie nu twee belangrijke opdrachtgevers van journalistieke diensten samengaan. De ACM begrijpt die zorgen. Daarom heeft de ACM ook de gevolgen van de overname op dit gebied onderzocht. Maar gelet op de verscheidenheid van expertise en functies van de journalisten binnen de twee bedrijven, heeft deze overname geen grote invloed op die onderhandelingspositie.

Op het totaal aantal freelance journalisten in Nederland maakt de combinatie DPG Media/Sanoma maar gebruik van een bescheiden aantal. DPG Media/Sanoma krijgt door de samenvoeging geen te sterke positie bij de inhuur van journalisten. De ACM heeft eerder in de leidraad voor zzp’ers geschetst welke mogelijkheden freelance journalisten hebben om hun onderhandelingspositie te verbeteren.