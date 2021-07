ACM: Flink meer glasvezel uitgerold in eerste kwartaal 2021

In het eerste kwartaal van 2021 groeide het aantal woningen dat aangesloten is op glasvezel met 200.000. Daarmee zet de groei van de afgelopen jaren flink door. In 2020 werden in totaal 500.000 woningen aangesloten op glasvezel en in 2019 waren dat slechts 180.000. In totaal beschikken ongeveer 3,9 miljoen van de 8 miljoen huishoudens in Nederland over een glasvezelaansluiting. Dat constateert de Autoriteit Consument & Markt (ACM) in de Telecommonitor.

Sneller breedbandinternet

Huishoudens kiezen steeds meer voor internet met hogere snelheid. Voor het eerst heeft meer dan de helft van de breedbandaansluitingen een aansluiting met een snelheid van meer dan 100 Mbps. Internet via het kabelnetwerk, dat net als glasvezel snelheden tot 1Gbit/s kan bereiken, blijft met een aandeel van 50 procent het meest gebruikt voor snel internet. Glasvezelinternet en internet via een koperverbinding hebben een aandeel van respectievelijk 30 en 20 procent.

Kabel blijft stabiel

Er zijn in totaal 7,5 miljoen breedbandaansluitingen in Nederland. Het aantal huishoudens dat kiest voor een glasvezelabonnement stijgt met 7 procent naar in totaal 1,7 miljoen. 3,5 miljoen huishoudens hebben een internetabonnement via de kabel. Dat aantal blijft stabiel. Minder mensen nemen internet af via het kopernetwerk van KPN. Daar is een afname van 3 procent te zien. KPN heeft aangekondigd om vanaf 2023 de levering van internet, tv en vaste telefonie via het kopernetwerk uit te faseren. Dit hangt samen met de snelle uitbreiding van het glasvezelnetwerk.

KPN en VodafoneZiggo

KPN en VodafoneZiggo blijven de grootste aanbieders van breedbandinternet met marktaandelen van 35 tot 45 procent. Het marktaandeel van T-Mobile bedroeg in het eerste kwartaal van 2021 tussen de 5 en 10 procent en die van Delta Fiber lag tussen de 0 en 5 procent.

