“Helft van Nederlandse huishoudens heeft glasvezel”

Inmiddels heeft de helft van de Nederlandse huishoudens een aansluiting op een glasvezelnetwerk. Deze week werd in de provincie Overijssel de schop in de grond gezet voor de 4 miljoenste aansluiting. De aansluiting wordt aangelegd door DELTA Fiber Netwerk in de gemeente Zwartewaterland.

Bijzonder moment

De aftrap voor de realisatie van de 4 miljoenste glasvezelaansluiting is een bijzonder moment. Eddy van Hijum gedeputeerde van de Provincie Overijssel, licht toe: “Snel internet, overal beschikbaar en voor iedereen. We zijn ongelooflijk trots dat dit in Overijssel nu heel vanzelfsprekend is. Dit is mogelijk gemaakt dankzij de samenwerking van inwoners, bedrijven en lokale overheden. Dat Overijssel vooroploopt in Nederland is mooi, want de ontwikkelingen gaan in rap tempo verder. Het afgelopen jaar heeft laten zien dat zorg op afstand, online lessen volgen en thuis werken heel goed mogelijk zijn als je een goede, stabiele internetverbinding hebt. Dat is belangrijk voor de toekomst van heel Nederland.”

Volle kracht door

Mathieu Andriessen, directeur van branchevereniging NLconnect was bij de mijlpaal aanwezig en ziet dat de aanleg van glasvezel overal in Nederland een vlucht heeft genomen. “De helft van het land heeft nu glasvezel. En het glas is halfvol. Bestaande en nieuwe glasvezelpartijen investeren namelijk op grote schaal in nieuwe projecten. De verwachting is dat we dit jaar het record uit 2013 van het aantal nieuwe glasvezelaansluitingen ruimschoots overtreffen. En de komende jaren gaat de uitrol op volle kracht door. Dat is goed nieuws voor ons land, dat daarmee mondiale voorloper blijft op het gebied van digitale connectiviteit.”

Netwerken

Naast DELTA Fiber zijn ook andere telecombedrijven bezig met het uitbreiden van het glasvezelnetwerk in Nederland. Tot eind 2025 verdubbelt KPN het aantal huishoudens met internet via glasvezel. Om de digitalisering in Nederland te versnellen, investeert KPN de komende drie jaar in totaal ongeveer 3,5 miljard euro. T-Mobile heeft onlangs aangegeven de komende jaren ruim één miljoen huishoudens aansluiten op haar glasvezelnetwerk.

