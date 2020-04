ACM: Nederlanders verbruiken steeds meer mobiele data via 4G

Nederlanders verbruiken steeds meer mobiele data via 4G. Dit blijkt uit de Telecommonitor over de tweede helft van 2019.

4G

Het gebruik van mobiele data via 4G was in 2019 tien keer zo hoog als vijf jaar daarvoor. In 2019 werd meer dan 700 miljard MBaan 4G data verbruikt, 650 miljard MB meer dan in 2015. Het verbruik van 3G data is in de afgelopen vijf jaar gelijk gebleven met ongeveer 50 miljard MB per jaar. Dat staat in de Telecommonitor over de tweede helft van 2019, die de Autoriteit Consument & Markt (ACM) vandaag publiceert.

Minder sms-jes

Het aantal sms’jes is in vijf jaar met tien procent gedaald. Maar Nederlanders belden in 2019 vijftien procent meer dan vijf jaar eerder. De stijging van het dataverbruik is al jaren gaande en blijft ook in 2019 zichtbaar. In 2019 was het totale verbruik 32 procent hoger dan in 2018.

Internetverbinding huishoudens

Steeds meer huishoudens beschikken over een snelle internetverbinding. Het percentage huishoudens met een internetverbinding vanaf 30Mbps (Megabit per seconde) was in 2019 91,7 procent. In 2015 was dit nog 65,5 procent. Het percentage huishoudens met een verbinding tot 30Mbps was in 2019 8,3 procent en in 2015 34,5 procent. Eind 2019 had bijna de helft van alle huishoudens een internetverbinding boven 100Mbps.

Toename bundeling van vaste en mobiele diensten

Steeds meer consumenten maken gebruik van bundels waarin een mobiel abonnement wordt gecombineerd met een vast abonnement, bijvoorbeeld televisie + vaste telefonie + internet + mobiel. Het aantal vast-mobiele bundels is sinds 2015 fors gestegen van bijna 500.000 aansluitingen in 2015, tot 2,7 miljoen eind 2019.

De gehele Telecommonitor over de tweede helft van 2019 is hier te lezen.