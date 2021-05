Amazon Prime Video breidt aanbod uit met film ‘De Oost’

De streamingdienst Prime Video van Amazon heeft vandaag haar aanbod uitgebreid met de Nederlandse oorlogsfilm ‘De Oost’. De film is per vandaag te zien bij de streamingdienst.

Indonesië

De Oost is de eerste Nederlandse speelfilm over de Indonesische Onafhankelijkheidsstrijd. De film is geregisseerd door Jim Taihuttu. De film speelt zich af in het Nederlands-Indië van 1946 ten tijde van de Indonesische Onafhankelijkheidsoorlog. Een jonge uitgezonden soldaat genaamd Johan (Martijn Lakemeier) raakt in de ban van legerkapitein Raymond Westerling (Marwan Kenzari), die contraguerrilla acties tegen de Indonesische guerrilla’s en zuiveringsacties op Zuid-Celebes leidt. Langzamerhand plaatst Johan steeds meer vraagtekens bij de oorlog.

Primeur

De Oost is de eerste Nederlandse speelfilm die wordt uitgebracht door de Amerikaanse streamingdienst en is dus per vandaag te zien.

Abonnement

De streamingdienst kost 2,99 euro per maand en kan 30 dagen op proef worden bekeken. Het abonnement van Prime Video is uit te breiden met zogenaamde Prime Channels zoals Film1, StarzPlay, Hayu, MGM, History Play, Angst, Shorts TV en Out TV.

