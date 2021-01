Amazon Prime Video breidt uit met kookprogramma James May

Sinds deze week is op de streamingdienst Amazon Prime Video het kookprogramma ‘Oh Cook’ te zien met presentator James May.

James May

James May is bij de meeste Nederlanders bekend als ‘Captain Slow’ uit de autoserie Top Gear. Inmiddels werkt James May samen met zijn oude Top Gear-vriendjes Richard Hammond en Jeremy Clarkson al weer een aantal jaar bij Amazon Prime Video. Het trio maakt daar het autoprogramma The Grand Tour.

James May mag voor de streamingdienst ook andere programma’s maken. Zo maakte May eerder al een reisprogramma door Japan. De serie ‘Our Man In…Japan’ is ook te zien op Prime Video.

Oh Cook

James May is nu ook te bewonderen in het kookprogramma Oh Cook. In Oh Cook probeert May te laten zien dat je geen briljante kok hoeft te zijn om lekker eten klaar te kunnen maken. De serie bestaat uit 7 afleveringen en is sinds deze week ook te zien in Nederland. De gerechten zijn ook gepubliceerd in een gelijknamig boek.

Kijken

Prime Video is te bekijken via onder ander tablet, smartphone, Apple TV, diverse game-consoles en via de ontvanger van Interactieve televisie van KPN. De dienst kost 2,99 euro per maand en kan 30 dagen op proef worden bekeken.

Het abonnement van Prime Video is uit te breiden met zogenaamde Prime Channels zoals Film1, StarzPlay, Hayu, MGM, History Play, Angst, Shorts TV en Out TV. Meer informatie via: https://www.primevideo.com/

Video: