Amerikaanse sportcompetities centraal in ‘ESPN in alle Staten’

Op ESPN is dinsdag 26 oktober om 19.30 uur de eerste aflevering te zien van een gloednieuw programma: ‘ESPN in alle Staten’. In het wekelijkse magazine richt presentator Sanne van Dongen de blik op de grote Amerikaanse sportcompetities, met nieuws, hoogtepunten, verhalen en meer. Een speciale rol is weggelegd voor sportjournalist Mart Smeets.

De grote vier Amerikaanse sportcompetities bij ESPN

Vorige week werd bekend dat ESPN met ingang van het nieuwe seizoen de NBA uitzendt in Nederland. Dankzij deze uitbreiding zijn de vier grote Amerikaanse sportcompetities NBA, NFL, NHL en MLB in Nederland allemaal bij ESPN te zien, net als College Football en College Basketball. In het nieuwe, wekelijkse programma ‘ESPN in alle Staten’ komen nieuws, hoogtepunten en verhalen uit deze competities aan bod.

Sanne van Dongen

De kersverse ESPN-presentator Sanne van Dongen, die vijf jaar in de Women’s Basketball League heeft gespeeld en tweemaal Nederlands kampioen is geworden, gaat ‘ESPN in alle Staten’ presenteren. Van Dongen: “Er is geen land in de wereld zó gek van sport als de VS. Sport is daar heilig. Als voormalig basketballer gaat mijn hart daar sneller van kloppen. Ik sta echt te popelen om mijn enthousiasme voor de Amerikaanse sporten te mogen delen in dit gloednieuwe programma. En dan ook nog eens met Mart Smeets als collega, een icoon uit de Nederlandse sportjournalistiek. Hij weet veel van wat zich afspeelt in de Amerikaanse sportcompetities.”

Mart Smeets

Smeets krijgt een wekelijkse column op ESPN.nl en een eigen rubriek in ‘ESPN in alle Staten’, genaamd ‘Mart’s Madness’. Smeets: “ESPN heeft met dit sterke rechtenpakket een wapen in handen en daar komt ook de verantwoordelijkheid bij om dat op een aantrekkelijke manier naar het publiek te brengen. In deze speciale rol verwacht ik daar de best mogelijke bijdrage aan te kunnen leveren. In mijn column en in ‘ESPN in alle Staten’ profileer ik me als verteller, maar net zozeer kijk ik uit naar het ondersteunen van Sanne van Dongen, in wie ik een groot talent zie.”