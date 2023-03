De commerciële radiozender Amor FM is sinds kort weer te beluisteren via de digitale ether (DAB+) in delen van Noord-Holland en Flevoland.

Herindeling

Amor FM is in de regio Den Haag en Rotterdam te beluisteren via de FM. Dit regionale frequentiepakket geeft ook recht op regionale uitzendingen via de digitale ether (DAB+). Tot 1 september was de radiozender in Noord-Holland, Flevoland, Utrecht en Zuid-Holland te horen via DAB+. Door een herindeling van de regionale digitale ethercapaciteit is de radiozender sinds 1 september te beluisteren in Zuid-Holland en Zeeland via DAB+ (kanaal 5B).

Lokale netwerken

Om de luisteraars naar de Hindoestaanse radiozender in Flevoland en Noord-Holland te voorzien van signaal wordt er sinds kort uitgezonden via de lokale DAB+-netwerken in de regio Almere en Haarlemmermeer/Amstelveen/Aalsmeer via kanaal 10C en kanaal 5A. Wereldwijd is de radiozender te beluisteren via Internet.