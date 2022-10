Arrow Bluesbox Radio zendt vanaf woensdag 26 oktober vijf dagen lang de Arrow Bluesbox 500 uit.

Van 250 naar 500 nummers

De Arrow Bluesbox 500 bevat de beste Blues, Bluesrock, America en Country, gekozen door de luisteraars van Arrow Bluesbox Radio. Vorig jaar was de lijst nog 250 nummers lang maar dit jaar is de lijst uitgebreid naar 500 nummers. “Na de introductie van deze unieke lijst op de Nederlandse radio, nu de tweede editie die van een Top 250 naar een Top 500 gaat en geen 2 dagen maar 5 dagen duurt. Kenners en liefhebbers weten de mix van Bluesrock, Americana en Country te waarderen. Vandaar dat wij er een schepje bovenop doen“, aldus de radiozender.

“Nieuw en gewaagd”

Ad Ossendrijver, founder en CEO, is erg blij met het resultaat van Arrow Bluesbox 500. “Dit format is nieuw voor Nederland, het is gewaagd, maar gelukkig begrijpen de echte muziekliefhebbers het want ook dit jaar is er weer een prachtige lijst ontstaan”.

Luisteren

Van woensdag 26 t/m zondag 30 oktober 2022 is de Arrow Bluesbox 500 te horen dagelijks vanaf 10.00 uur. De radiozender is wereldwijd te beluisteren via Internet en in delen van Nederland via DAB+.

