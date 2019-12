Betere DAB+-ontvangst commerciële radiozenders in Zuid-Holland

In delen van Zuid-Holland is de ontvangst van de landelijke commerciële radiozenders via DAB+ verbeterd. Zenderexploitant Broadcast Partners heeft een steunzender voor het DAB+-netwerk van landelijke commerciële radiozenders in Alphen aan den Rijn in gebruik genomen.

DAB+

De landelijke commerciële radiozenders zijn via DAB+ te beluisteren via kanaal 11C. Naast diverse landelijke commerciële radiozenders zenden ook radiozenders als KINK, Groot Nieuws Radio en Radio Maria uit via dit netwerk. Dit DAB+-netwerk bestaat uit diverse steunzenders in Nederland. Voor Zuid-Holland waren tot op heden twee steunzenders actief voor dit netwerk in Den Haag en Rotterdam.

Beperkte ontvangst

In de regio Leiden, Alphen aan den Rijn en Zoetermeer was de ontvangst van het netwerk van landelijke commerciële radiozenders nog niet optimaal. Vooral indoor liet de ontvangst te wensen over. Met de in gebruik name van de nieuwe steunzender in Alphen aan den Rijn moeten deze ontvangstklachten tot het verleden behoren.

Verbetering

De vorige verbetering van het netwerk van landelijke commerciële radiozenders was eind 2017. Er waren toen diverse nieuwe steunzenders in gebruik genomen. Het is niet duidelijk of er nog meer verbeteringen voor het DAB+-netwerk van de landelijke commerciële radiozenders in aantocht zijn.