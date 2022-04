Op zaterdag 23 april is het boksgevecht tussen zwaargewichten Tyson Fury en Dillian Whyte live te zien via Viaplay.

Tyson Fury en Dillian Whyte vechten om de WBC-titel in het zwaargewichtboksen. Fury is momenteel de houder van de grootste titel in het zwaargewichten. Het boksgevecht wordt zaterdagavond gehouden in het Wembley Stadion in Londen.

Het gevecht tussen de twee zwaargewichten is zaterdagavond live te zien op Viaplay. De uitzending begint rond 22.00 uur en wordt gepresenteerd door Koert Westerman. De analyses in de studio zijn onder andere afkomstig van Remy Bonjasky. Meer informatie over de streamingdienst vind je hier.

Deze week maakte de streamingdienst ook bekend de rechten van Professional Fighters League (PFL) te hebben binnengehaald voor 10 landen in Europa waaronder Nederland. Eerder al haalde Viaplay de rechten binnen voor alle live kickboks- en mixed martial arts- (MMA) evenementen van zowel het Nederlandse Enfusion, als ‘s werelds grootste volledig vrouwelijke MMA-kanaal Invicta FC.