Viaplay wordt de komende drie jaar de thuisbasis van alle live kickboks- en mixed martial arts- (MMA) evenementen van zowel het Nederlandse Enfusion, als ‘s werelds grootste volledig vrouwelijke MMA-kanaal Invicta FC.

Viaplay

Viaplay is een streamingdienst van de Nordic Entertainent Group (NENT) en is vanaf 1 maart gestart met haar dienst in Nederland. De streamingdienst biedt een combinatie van het streamen van live sportevenementen alsmede films en series. De Formule 1 is de belangrijkste troef voor de dienst maar ook andere sporten zoals voetbal, darts en snooker zendt de dienst uit. Daar komen nu kickboks- en mixed martial arts bij.

Enfusion

Het Nederlandse Enfusion richt zich op zowel kickboksen als MMA en staat bekend om talenten als Superbon en Andy The Destroyer Souwer. Viaplay zal meer dan 30 Enfusion, Enfusion Talent en Enfusion Cage Event shows streamen in Nederland, Polen en de Baltische staten, te beginnen met Enfusion 105 – Tevette vs. Bchiri op 26 maart 2022.

MMA met vrouwen

Invicta FC is ‘s werelds grootste volledig vrouwelijke MMA-kanaal met beroemde top-vechtsporters uit de hele wereld, onder wie Cris Cyborg en Carla Esparza. De eerste uitzending op Viaplay is op 11 mei met Invicta FC 47 in Kansas City, een van de 16 evenementen die worden uitgezonden in alle Scandinavische en Baltische landen, Polen en Nederland.