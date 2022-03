Vandaag, dinsdag 1 maart, is de nieuwe streamingdienst Viaplay van start gegaan. Grote publiekstrekker op de nieuwe streamingdienst zijn de live-uitzendingen rond de races van de Formule 1. De dienst is eigendom van de Nordic Entertainment Group (NENT).

Sport

De streamingdienst Viaplay en zal onder andere de races uit de Formule 1 gaan uitzenden. Daarnaast biedt de dienst andere sporten zoals voetbal en darts.

Series en films

Naast sport biedt de nieuwe streamingdienst ook series van onder andere Starzplay, hayu, NBCUniversal. Ook biedt de nieuwe streamingdienst veel eigen content onder de noemer Viaplay Originals. Zo kondigde Viaplay aan ook met Nederlandse series te komen. Het gaat om ‘De Schuldige’ en ‘Something Stupid’. Ook is per vandaag de nieuwe documentaire ‘Verstappen – Lion Unleashed’ te zien. Tevens zijn de eerste twee uitzendingen van het praatprogramma F1 Talks met onder andere Mika Häkkinen, David Coulthard en Tom Kristensen vanaf vandaag te streamen. De presentatie is in handen van Amber Brantsen.

Aanbod

Viaplay is te zien via smart-tv, Apple TV en vrijwel alle mobiele devices. Naast het afsluiten van een abonnement bij Viaplay zelf is het ook mogelijk om een abonnement af te sluiten bij providers als KPN en Ziggo. Hierbij kan gebruik worden gemaakt van een introductiekorting en zijn de races van de Formule 1 tot augustus te zien via het televisiekanaal Viaplay Xtra.

Meer informatie via de website van de streamingdienst.

