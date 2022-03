De nieuwe streamingdienst Viaplay gaat haar aanbod uitbreiden met de content van hayu. De nieuwe streamingdienst gaat per 1 maart van start. Dit bericht de eigenaar van de streamingdienst, Nordic Entertainment Group in een persbericht.

Viaplay

De streamingdienst Viaplay gaat dinsdag 1 maart van start en zal onder andere de races uit de Formule 1 gaan uitzenden. Daarnaast biedt de dienst andere sporten zoals voetbal en darts. Tevens zullen er films en series worden uitgezonden op de dienst.

hayu

Het aanbod van hayu maakt vanaf 1 maart onderdeel uit van het Viaplay-abonnement. hayu van NBCUniversal richt zich op de grote groep van reality tv liefhebbers. Hayu biedt meer dan 8.000 afleveringen van ruim 200 reality series. Het merendeel van de afleveringen is vaak al op de premièredag in Amerika ook al in Nederland te zien.

Series

Hayu biedt series als Keeping Up with the Kardashians en de spin-offs daarvan, of de franchises The Real Housewives en Million Dollar Listing, Below Deck en Made in Chelsea. Eerder sloot de nieuwe streamingdienst al overeenkomsten met Starzplay.

Overigens is hayu ook als losse dienst af te nemen in Nederland en daarnaast is de dienst ook beschikbaar als aanvullende Amazon Prime Video Channel. De dienst kost los 5,99 euro per maand.

Beschikbaar

De de nieuwe streamingdienst Viaplay is vanaf morgen, dinsdag 1 maart, beschikbaar. De dienst kan ook worden afgenomen bij aanbieders zoals Ziggo en KPN waarbij ook een introductiekorting

van toepassing is.