Bij Ziggo kunnen abonnees de nieuwe streamingdienst Viaplay tijdelijk afnemen voor 9,99 euro per maand. Daarnaast geldt er een introductiekorting waarbij de streamingdienst de eerste vier maanden voor 20 euro kan worden afgenomen. Na 1 augustus moet het reguliere tarief van 13,99 euro per maand worden betaald.

Viaplay

De streamingdienst Viaplay gaat in maart van start en zal onder andere de races uit de Formule 1 gaan uitzenden. Daarnaast biedt de dienst andere sporten zoals voetbal en darts. Tevens zullen er films en series worden uitgezonden op de dienst.

Ziggo

In aanloop naar het nieuwe raceseizoen maakt Ziggo vandaag bekend dat klanten vier maanden Viaplay kunnen proberen voor 20 euro (reguliere prijs 13,99 euro per maand). Klanten kunnen bij de lancering van de nieuwe streamingdienst op 1 maart 2022 eenvoudig een Viaplay-abonnement toevoegen aan hun tv-pakket. Na de introductiekorting kan er een abonnement van 9,99 euro per maand worden afgenomen tot 1 augustus. Daarna geldt het reguliere tarief van 13,99 euro per maand. Meer informatie via de website van Ziggo.

KPN

Ook KPN heeft vandaag haar abonnementsprijs voor Viaplay bekend gemaakt. Meer informatie daarover vind je hier.

Update: De informatie in de artikel is aangepast vanwege incomplete informatie op de website van Ziggo.