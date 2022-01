KPN heeft vandaag haar abonnementsprijzen bekend gemaakt voor de nieuwe streamingdienst Viaplay. De nieuwe dienst gaat in maart van start en kost standaard 13,99 euro per maand. Via onder andere KPN en Ziggo kan straks met korting de dienst worden afgenomen. KPN heeft haar abonnementsprijzen inmiddels bekend gemaakt.

Viaplay

De streamingdienst Viaplay gaat in maart van start en zal onder andere de races uit de Formule 1 gaan uitzenden. Daarnaast biedt de dienst andere sporten zoals voetbal en darts. Tevens zullen er films en series worden uitgezonden op de dienst.

Nieuwe klanten

Nieuwe klanten van KPN kunnen bij het afsluiten van een abonnement negen maanden gratis kijken naar de nieuwe streamingdienst en daarmee het hele seizoen van de Formule 1 zien via Viaplay.

Bestaande klanten

Vanaf maart kunnen bestaande KPN klanten Viaplay bestellen via de MijnKPN app voor de introductieprijs van 9,99 euro per maand ipv 13,99 euro. Deze introductieprijs is geldig tot 1 augustus 2022. Klanten die Internet thuis, Mobiel en Viaplay combineren, krijgen 5 euro korting per maand.

“Belangstelling groot”

“Sinds de bekendmaking van het partnership met Viaplay is de belangstelling van zowel bestaande als nieuwe klanten erg groot”, zegt Jochem de Jong, Director Partnerships KPN in een persbericht. “We zijn blij hen te kunnen verwelkomen met een aantrekkelijk aanbod als startschot van het nieuwe F1-seizoen, met nog meer races, spanning en nu ook voordelig kijkplezier met Viaplay.”

Meer over de samenwerking op kpn.com/viaplay