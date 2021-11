Amber Brantsen verlaat de NOS om voor de nieuwe streamingdienst Viaplay het studioprogramma rond de Formule 1 te gaan presenteren. Dit bericht Brantsen op haar website middels een persbericht.

Van Ziggo naar Viaplay

Momenteel liggen de rechten om de Formule 1 uit te zenden in Nederland nog bij Ziggo. Viaplay gaat vanaf volgend jaar de Formule 1 uitzenden in Nederland. Het centrale studioprogramma rond de races van de koningsklasse wordt vanaf dan gepresenteerd door Amber Brantsen. Welke analisten in het programma aanschuiven wordt later bekend gemaakt.

“Vereerd”

Amber Brantsen voelt zich vereerd om Formule 1 in Nederland te mogen hosten. “De sport waar ik van hou – en vele Nederlanders met mij – is nog altijd aan het groeien en ik hoop dat we een nog breder publiek kunnen bereiken”, aldus Brantsen. “Samen met mijn Viaplay-collega’s in andere landen kunnen we bovendien meer kanten van de Formule 1 laten zien dan ooit tevoren. Ik kan niet wachten tot het nieuwe seizoen begint!”

“Passie”

Het Nederlandse sportteam van Viaplay staat onder leiding van Marco Zwaneveld, die op 1 november gestart is als Head of Sports in Nederland. Hij is verheugd om Amber te verwelkomen als het eerste lid van Viaplay’s Formule 1-team in Nederland. “Ambers enthousiasme en passie voor de sport zijn aanstekelijk”, aldus Zwaneveld. “Met het nieuwe reglement, dat vanaf 2022 van kracht is, ontstaan er weer andere invalshoeken en verhalen. Door haar journalistieke achtergrond en nieuwsgierigheid zal Amber de kijkers op de juiste manier weten te boeien en informeren”.

Streamingdienst

De nieuwe streamingdienst gaat medio volgend jaar van start. Viaplay heeft de sportrechten in Nederland van onder andere Formule 1, Premier League, Bundesliga, PDC darts en meer.

Daarnaast gaat de dienst ook films en series uitzenden.