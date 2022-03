De races van de Formule 1 zullen vanaf eind maart ook tijdelijk te zien zijn via het televisiekanaal Viaplay Xtra. Dit kanaal wordt doorgegeven door providers die een samenwerkingsverband zijn aangegaan met de nieuwe streamingdienst. Alleen klanten die via bijvoorbeeld KPN of Ziggo een abonnement hebben afgesloten kunnen de zender bekijken.

Viaplay

De streamingdienst Viaplay gaat in maart van start en zal onder andere de races uit de Formule 1 gaan uitzenden. Daarnaast biedt de dienst andere sporten zoals voetbal en darts. Tevens zullen er films en series worden uitgezonden op de dienst.

Tijdelijk kanaal

Tot 1 augustus zullen de races van de Formule 1 ook worden uitgezonden via het tv-kanaal Viaplay Xtra. Bij KPN is deze zender te zien via kanaal 225 en bij Ziggo en Caiway/Delta via kanaal 200. Alleen klanten die via hun provider een abonnement hebben afgesloten kunnen de zender bekijken. Zowel KPN, Ziggo als Caiway/Delta bieden een korting aan om kennis te maken met de nieuwe streamingdienst. Via de website van Viaplay is het tot 28 februari ook mogelijk om een abonnement met korting af te sluiten. Wanneer je via Viaplay zelf een abonnement afsluit kan je echter niet kijken naar het televisiekanaal Viaplay Xtra.

“Extra mogelijkheid”

KPN geeft aan dat het tijdelijke televisiekanaal Viaplay Xtra een extra mogelijkheid is om de races van de Formule 1 live te kijken. “Daarmee bieden we KPN-klanten met Viaplay in de eerste maanden van het nieuwe Formule 1 seizoen een extra mogelijkheid om naar de dienst te kijken”, zegt Jochem de Jong, Director Partnerships KPN. “Op kanaal 225 kunnen onze tv-kijkers naast de app of het streamen naar hun tv, de wedstrijden ook live volgen. Het tijdelijke kanaal wordt beschikbaar voor alle klanten met een abonnement op de streamingdienst via KPN.”

Overeenkomst

Inmiddels hebben Ziggo, KPN, Caiway/Delta en T-Mobile een overeenkomst gesloten. Kleine providers hebben nog geen overeenkomst gesloten met de nieuwe streamingdienst. “Onze inspanningen om in gesprek te komen met Viaplay voor een leuke aanbieding aan onze SKV abonnees hebben helaas (nog) niet tot een bevredigend resultaat geleid. De dienst biedt ons vooralsnog geen (goed) aanbod. SKV blijft met Viaplay in contact om een overeenkomst te verkrijgen.“, aldus bijvoorbeeld provider SKV uit Veendam op haar website.