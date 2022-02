T-Mobile en Viaplay zijn een meerjarig partnership aangegaan. Nieuwe klanten van T-Mobile kunnen vier maanden gratis kijken naar de nieuwe streamingdienst.

Viaplay

De streamingdienst Viaplay gaat in maart van start en zal onder andere de races uit de Formule 1 gaan uitzenden. Daarnaast biedt de dienst andere sporten zoals voetbal en darts. Tevens zullen er films en series worden uitgezonden op de dienst.

Aanbod

Vanaf 1 maart 2022, het moment waarop Viaplay in Nederland wordt gelanceerd, zal T-Mobile haar klanten vier maanden gratis Viaplay toegang aanbieden in combinatie met een nieuw vast internetabonnement van T-Mobile. In een latere fase zal de telecomprovider de streamingdienst ook beschikbaar maken als add-on abonnement in haar TV- en internetpakketten.

“Trots”

Leo Hensen, directeur Marketing T-Mobile Nederland: “We zijn er trots op dat we een overeenkomst hebben gesloten met Viaplay. We zijn erg blij dat we onze klanten toegang kunnen bieden tot het beste wat er te zien is in de wereld van sport, exclusief entertainment en een selectie van het beste uit Hollywood. T-Mobile is de snelst groeiende provider op vast internet in Nederland en dankzij dit partnership kunnen onze klanten op de eerste rij zitten tijdens alle actie.”

Viaplay is vanaf 1 maart 2022 beschikbaar voor T-Mobile klanten. In de komende weken zal T-Mobile verdere details bekend maken over de Viaplay prijzen en abonnementen. Zie hiervoor de speciale website van T-Mobile.

Eerder sloten KPN en VodafoneZiggo al een overeenkomst met Viaplay.