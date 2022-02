De nieuwe streamingdienst Viaplay is met korting beschikbaar voor alle klanten van DELTA en Caiway met een internetabonnement. Hiervoor hebben DELTA Fiber en Viaplay een meerjarige overeenkomst gesloten. Eerder sloten KPN, Ziggo en T-Mobile al een overeenkomst met de aanbieder.

Viaplay

De streamingdienst Viaplay gaat in maart van start en zal onder andere de races uit de Formule 1 gaan uitzenden. Daarnaast biedt de dienst andere sporten zoals voetbal en darts. Tevens zullen er films en series worden uitgezonden op de dienst.

Korting

Klanten van DELTA en Caiway krijgen maandelijks 1 euro korting op de standaardprijs van een Viaplay-abonnement. Daarmee betalen ze in de introductieperiode 8,99 euro en vanaf 1 augustus 12,99 euro per maand.

Televisie

In navolging van KPN en Ziggo worden ook bij DELTA en Caiway de Formule 1-wedstrijden in het weekend tijdelijk via een traditioneel tv-kanaal uitgezonden. “Zo kunnen klanten op een makkelijke manier via kanaal 200 de wedstrijden op het grote scherm blijven volgen. Het tv-kanaal is alleen beschikbaar voor klanten die via DELTA of Caiway een abonnement op Viaplay nemen“, aldus de aanbieder in een persbericht.

Meer informatie via: delta.nl/viaplay en caiway.nl/viaplay.