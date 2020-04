Caiway en Delta voegen Kerkdienstgemist toe aan Interactieve Televisie

Aanbieders Caiway en Delta hebben de app Kerkdienstgemist toegevoegd aan de dienst Interactieve Televisie. De providers doen dit in verband met de coronacrisis.

Kerkdiensten

Providers Delta en Caiway hebben de app van Kerkdienstgemist toegevoegd aan de dienst Interactieve TV. Met de app kan de gebruiker je live, of op een later moment, kerkdiensten van 1450 aangesloten kerken uit heel Nederland kan volgen vanuit thuis.

“Aanpassingen in het dagelijks leven”

“De coronacrisis vraagt nogal wat aanpassingen in je dagelijks leven. Zo kun je bijvoorbeeld op zondag niet meer naar de kerk om een dienst bij te wonen. Caiway en Delta hebben daarom de gratis applicatie Kerkdienstgemist toegevoegd aan Interactieve TV.”, aldus een persbericht.

App

De app van Kerkdienstgemist vind je op de interactieve tv-ontvanger terug in het Menu, daar kies je Apps, en onder het kopje Video vind je Kerkdienstgemist. Heb je geen interactieve tv-ontvanger, dan kun je ook diensten rechtstreeks op Kerkdienstgemist.nl bekijken. Daar vind je ook meer informatie over de diensten en aangesloten kerken.

IedereenLive

Sinds deze week is ook het programma IedereenLive te zien via Caiway en Delta. Bij Caiway is het programma te zien op kanaal 999 en bij kabelaar Delta op kanaal 12. IedereenLive is een programma waarbij woonkamers door heel Nederland met elkaar in verbinding worden gebracht om – juist nu – de saamhorigheid te bevorderen. Het programma wordt gepresenteerd door o.a. Beau van Ervens Dorens en Alexander Klöpping. Het programma is elke werkdag te zien tussen 14.00 en 17.00 uur.

Extra zenders

Beide providers geven in verband met de coronacrisis tijdelijk ook een aantal televisiezenders door in het basispakket die normaal in een aanvullende pakket zijn opgenomen. Caiway en Delta zijn beide eigendom van EQT.