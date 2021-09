Champions League: Ajax – Beşiktaş live op radio en televisie

Dinsdagavond speelt Ajax haar tweede duel in de groepsfase van de Champions League tegen Beşiktaş. De wedstrijd is live te volgen op radio en televisie.

Ajax

Ajax is in de groepsfase van de Champions League ingedeeld in een poule met Borussia Dortmund, Beşiktaş en Sporting. De eerste wedstrijd tegen Sporting wist Ajax te winnen met 5-1. Dinsdagavond staat het thuisduel tegen het Turkse Beşiktaş op het programma. De wedstrijd begint om 18.45 uur.

RTL 7

Het duel Ajax-Beşiktaş is live te volgen via RTL 7. De voorbeschouwing begint om 18.00 uur. De presentatie is in handen van Humberto Tan. De wedstrijd is ook te zien via de streamingdienst Videoland.

Ziggo Sport

De wedstrijd is ook te zien via het aanvullende sportpakket Ziggo Sport Totaal. Via Ziggo Sport, het sportkanaal dat zonder meerkosten is te zien via kanaal 14 van het digitale basispakket van Ziggo is de wedstrijd Sjachtar Donetsk – Internazionale te zien. Vanaf 20.45 uur zijn live alle hoogtepunten te zien via UEFA Champions League Switch.

NPO Radio 1

De wedstrijd Ajax-Beşiktaş is via de radio te volgen via Langs de Lijn en Omstreken op NPO Radio 1. De uitzending begint om 18.30 uur.