Sinds een aantal dagen is radiozender Coastline in een deel van Noord-Holland weer te beluisteren via DAB+.

Uit de lucht

De radiozender is in de kop van Noord-Holland te beluisteren via kanaal 8C. Via dit kanaal waren tot begin dit jaar de uitzendingen te horen van een aantal lokale omroepen uit de regio Den Helder. Echter door een mislukte fusie tussen deze omroepen werden de uitzendingen via DAB+ destijds gestaakt.

Coastline

Sinds een aantal dagen zijn er weer uitzendingen te horen via DAB+ op kanaal 8C. Op het digitale netwerk zijn de uitzendingen te horen van de commerciële radiozender Coastline. De radiozender is wereldwijd te beluisteren via Internet.