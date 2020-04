Coronacrisis: Extra editie Serious Request van start gegaan op NPO 3FM

Vanmorgen is op NPO 3FM een speciale editie van 3FM Serious Request van start gegaan. Met Serious Request – Never Walk Alone komt de zender in actie voor hulp bij de gevolgen van de coronacrisis. De 3FM-dj’s maken marathonuitzendingen van zes uur, waarbij luisteraars platen kunnen aanvragen voor geld. “Dit alles met één doel: geld inzamelen voor het Rode Kruis dat op allerlei manieren hulp biedt tijdens de coronapandemie.“, aldus 3FM. De uitzending duurt tot zaterdag 18 april.

Vraag een plaat aan

Net als andere jaren blijft het mogelijk om een plaat aan te vragen en zo geld te doneren voor het Rode Kruis. Dat kan voor iemand die ziek is, thuis werkt of helden uit de zorg. Een nummer aanvragen kan via 3fm.nl/plaat. Thuisquarantaine-proof geld inzamelen kan ook door direct te doneren, via 3fm.nl/doneer.

Masterclasses en thuisconcerten

Ook tijdens deze extra editie zetten artiesten en BN’ers zich in om geld op te halen voor het Rode Kruis. Dat doen ze door tegen betaling een online masterclass of een thuisconcert te geven. Kijk voor meer informatie op 3fm.nl/seriousrequest.

Speciale kick-off uitzending

Op maandag 13 april is om 18.40 uur op NPO 1 een speciale kick-off uitzending van Serious Request: Never Walk Alone. Floortje Dessing blikt vanuit de studio terug op de aftrap van 3FM Serious Request en spreekt met Marieke van Schaik, directeur van het Rode Kruis en 3FM-dj Sander Hoogendoorn over de actie. Tim Hofman laat in een reportage vanuit het lokale actiecentrum van het Rode Kruis en de voedselbank in Den Haag zien waar Rode Kruis-vrijwilligers zich voor inzetten tijdens de coronacrisis.

Dagelijkse updates

NPO 1 zendt de speciale 3FM Serious Request: Never Walk Alone-updates uit. Met verhalen van Rode Kruis vrijwilligers, een verslag vanuit het land en de meest bijzondere momenten uit de radio-uitzendingen van Serious Request: Never Walk Alone. De updates zijn om 17.54 uur en de presentatie is in handen van Joram Kaat.

Eindshow

Op zaterdag 18 april is van 18.00 uur tot 20.30 uur de eindshow te zien via het YouTube-kanaal van 3FM en op de website van de radiozender.

Luisteren

NPO 3FM is in heel Nederland te beluisteren via FM, DAB+, alle (digitale) radiopakketten en wereldwijd via Internet. Een live videostream is te zien via de website van de radiozender.

Video: