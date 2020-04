Coronacrisis: Filmklassiekers op NPO 2 en NPO Start

Omroep MAX gaat de komende periode filmklassiekers uitzenden via NPO 2 en NPO Start. Dit bericht de NPO in een persbericht. Het programmeren van de filmklassiekers maakt onderdeel uit van de programmering van Heimwee TV.

Oscarwinnaars

Onder de uit te zenden films bevinden zich tal van Oscarwinnaars zoals de komedies Irma la douce en The Fortune Cookie van regisseur Billy Wilder en andere klassiekers als Rain Man, A Fish Called Wanda, Tootsie en Fiddler on the roof.

Elke donderdag

De films zijn elke donderdag te zien om circa 14.30 uur op Heimwee TV. De eerste weken staat The Pink Panther-cyclus geprogrammeerd, met in de hoofdrol Peter Sellers als de onhandige speurneus Inspecteur Clouseau.

“Veel verzoeken”

Omroep MAX-directeur Jan Slagter: “We krijgen vanuit onze achterban veel verzoeken om filmklassiekers uit te zenden. In deze tijd waarbij vanwege de coronamaatregelen mensen zoveel mogelijk thuis blijven, bieden wij deze films graag aan. Even terug in de tijd en de gedachten verzetten.”

Films

Ook uit een representatief onderzoek dat vorige week in opdracht van de NPO is uitgevoerd, blijkt dat het Nederlandse kijkerspubliek nu graag meer films wil zien.

Heimwee TV

De dagprogrammering van NPO 2 staat vanaf 09.00 uur in het teken van Heimwee TV. Onder die noemer heeft de NPO zijn goed gevulde archieven geopend om de vele thuiszitters in Nederland in deze moeilijke tijd afleiding te bieden. Heimwee TV is ook te zien op het voor iedereen toegankelijke on demand-platform NPO Start.

Overzicht

Zie hieronder een overzicht van alle films op Heimwee TV: