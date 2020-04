Onderzoek NPO: Tv-kijker wil naast nieuws vooral meer humor en films

Het Nederlandse kijkerspubliek heeft naast actuele nieuwsverslaggeving over de coronacrisis, in deze tijden juist behoefte aan meer humor, cabaret en satire op televisie. Ook het aanbod aan films mag worden uitgebreid. Dat blijkt uit een representatief online onderzoek, uitgevoerd door GfK, onder ruim 4000 Nederlandse tv-kijkers van 13 jaar en ouder, in opdracht van de NPO.

Kijkbehoeften

Doel van het onderzoek was om aan het Nederlandse publiek te vragen welke kijkbehoeften er op dit moment zijn, zowel live, uitgesteld en on demand, maar ook om te peilen wat men nog mist op televisie in deze bijzondere periode, waarbij de meeste Nederlanders als gevolg van de coronamaatregelen aan huis gekluisterd zijn.

Humor en comedy

Van de ondervraagden wil 32% meer humor en comedy op tv. 28% wil meer buitenlandse films, terwijl 24% graag meer Nederlandse films zou willen zien. Verder is er bij een kwart van de ondervraagden vraag naar meer concerten en (natuur)documentaires.

Ontspanning en op de hoogte blijven

Uit het onderzoek komt in ieder geval naar voren dat ‘ontspanning’ en ‘op de hoogte blijven’ nog steeds de belangrijkste kijkbehoeften zijn. Maar mensen willen wel méér dan normaal op de hoogte blijven van de actuele ontwikkelingen: 39% nu, versus 36% normaal. Daarbij is ook de behoefte aan ‘ontspannende tv, als tijdverdrijf’ groter dan normaal: 13% versus 10% normaal.

Op de vraag welk tv-programma van vroeger de kijker nog wel een keer zou willen zien, kwamen diverse antwoorden. Het meest werden de volgende namen en programma’s genoemd: André van Duin, Swiebertje, Wie is de Mol en Van Kooten en De Bie.

NPO

De NPO laat weten binnenkort het aanbod aan klassieke buitenlandse films uit te breiden, elke donderdag zal er op NPO 2 overdag een buitenlandse film worden uitgezonden. Op het voor iedereen beschikbare on demandkanaal NPO Start is een rijk aanbod aan cabaret te vinden, maar ook op de gewone zenders is meer aandacht voor humor en cabaret, te beginnen met het uitzenden van de nieuwste show van Youp van ’t Hek, aanstaande vrijdag op NPO 1.