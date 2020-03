Coronacrisis: Mobiele netwerk Vodafone krijgt tijdelijk andere naam

Het mobiele netwerk van Vodafone heeft tijdelijk een andere naam gekregen: VFNL #StayConnected. De tijdelijke wijziging heeft alles te maken met de coronacrisis.

VFNL #StayConnected

Abonnees van Vodafone die hun toestel opnieuw inschakelen krijgen vanaf nu de netwerknaam VFNL #StayConnected te zien. “In deze onzekere tijd stimuleren we zo onze klanten om verbonden te blijven met hun dierbaren.”,aldus de provider. De aangepaste netwerknaam verschijnt in het scherm zodra klanten hun toestel uit- en aanzetten, bij sommige toestellen is aan- en uitzetten van de vliegtuigstand (‘flight mode’) al genoeg.

Radio

Ook op de radio worden luisteraars extra geattendeerd op de maatregelen die genomen zijn tijdens de verspreiding van het coronavirus. Zo wordt er op de zogenaamde RDS-tekst van de radiozenders 100%NL en SLAM! de tekst ‘Hou afstand blijf gezond‘ meegezonden. Via de digitale ether, DAB+, wordt bij beide radiozenders te tekst ‘Houd 1,5 meter afstand‘ meegezonden.

Langstraat

Ook de streekomroep Langstraat NL uit de regio Langstraat in Noord-Brabant roept luisteraars via RDS op om afstand te houden. Volgens een woordvoerder is in de strijd tegen Corona alles geoorloofd én Langstraat NL doet dan ook een oproep aan andere regionale radiozenders om hun voorbeeld te volgen. “Het blijkt noodzakelijk om er constant aan herinnerd te worden”, aldus de woordvoerder van Langstraat NL.