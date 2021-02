Coronacrisis remt groeit VodafoneZiggo in 2020

De coronacrisis heeft gezorgd voor een rem op de groei van telecombedrijf VodafoneZiggo. Dit blijft uit de jaarcijfers over 2020.

Omzet

De omzet groeide in 2020 met 1% in het vierde kwartaal en met 2% over het hele jaar. Door corona werd er minder verdiend aan buitenlanders die gebruikmaken van het Nederlandse netwerk en Nederlandse klanten die vanuit het buitenland bellen. Ook gebruiken klanten minder data buiten hun mobiele bundel. Over het hele jaar drukte dat de omzet met €50 mln, op een totale omzet van €4 mrd.

Minder internetklanten

De klantengroei vorig jaar zat vooral in mobiel. In 2020 kwamen er in de consumentenmarkt 188.000 mobiele klanten bij, en bij zakelijk ook nog 85.000. Maar gemiddeld verdiende het bedrijf dan weer minder aan zijn mobiele klanten, onder andere vanwege prijsverlagingen en klanten die als gevolg van de pandemie en het thuiswerken minder data buiten de bundel gebruiken. Per saldo nam de omzet in het mobiele segment met 5% af in de consumentenmarkt, en was stabiel in de zakelijk markt.

De daling van het aantal Internetklanten op de consumentenmarkt bedroeg 14.000 in het vierde kwartaal en met 24.000 over het hele jaar. VodafoneZiggo schrijft die ontwikkeling toe aan toegenomen concurrentie.

Meer over de jaarcijfers op de website van VodafoneZiggo.

