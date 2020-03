Coronavirus: Ziggo stelt software-update Mediabox Next voorlopig uit

Ziggo stelt de uitrol van een software-update op haar digitale ontvanger Mediabox Next voorlopig uit. Gisteren kwam het nieuws dat vanaf dinsdag 17 maart een nieuwe software-update voor de digitale ontvanger zou worden uitgerold met daarin een aantal verbeteringen.

Uitgesteld

Ziggo geeft nu aan de software-update voorlopig uit te stellen. “De software-update 4.22 voor de Mediabox Next die gepland stond in de nacht van maandag 16 maart op dinsdag 17 maart is vanwege alle maatregelen rondom het coronavirus uitgesteld. De update laat dus nog even op zich wachten, maar zodra er een nieuwe datum bekend is zullen we dit communiceren.”, aldus Ziggo.

