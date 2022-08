Het Commissariaat voor de Media (CvdM) heeft per brief laten weten dat het zogenaamde ICE-norm onderzoek naar Unity positief is afgerond. Dit bericht de lokale omroep voor de randgemeenten rond Leiden op haar website.

ICE Norm

Lokale publieke omroepen moeten er op grond van de Mediawet 2008 voor zorgen dat hun media-aanbod voldoet aan de ICE-norm. Dit is een norm die voorschrijft dat het lokale programma-aanbod voor ten minste vijftig procent van informatieve, culturele en educatieve aard moet zijn. Dit geldt voor zowel televisie- als radiokanalen.

Waarschuwing

Het Commissariaat voor de Media gaf begin dit jaar de lokale omroepen Unity.NU en Unity NL een waarschuwing. Het commissariaat had naar aanleiding van een handhandhavingsverzoek van Stichting Haagse Media geconstateerd dat het programma-aanbod op de radioprogrammakanalen Unity.NU en Unity NL zeer ruim onder de ICE-norm lag. Daarom had het Commissariaat de media-instellingen Holland Centraal en RTV Leiderdorp een waarschuwing gegeven voor het overtreden van de ICE-norm op hun kanalen.

Stappen gezet

De afgelopen maanden zijn er diverse aanpassingen in de programmering gedaan. Unity heeft aan het commissariaat laten weten welke stappen er in de afgelopen tijd zijn ondernomen om de informatievoorziening via de radiozenders Unity.NU en Unity NL te verhogen. Ook na de zomervakantie zullen er nog aanvullende wijzigingen in de programmering hoorbaar zijn. “Zo krijgt het Unity.NU Weekoverzicht een radiovariant en worden de eigen radionieuws bulletins ook uitgebreid naar het weekend.”, aldus de omroep.