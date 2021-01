DAB+ laat langer op zich wachten in Luxemburg

De officiële start van radio-uitzendingen via de digitale ether (DAB+) in Luxemburg is uitgesteld naar september van dit jaar. In eerste instantie was het de bedoeling om dit voorjaar al van start te gaan met uitzendingen via DAB+.

Proefuitzendingen

In het laatste kwartaal van vorig jaar zijn er wel testuitzendingen te horen geweest via DAB+ vanuit Luxemburg. Er werd door zowel publieke als commerciële radiozenders uitgezonden via kanaal 7D. Er werd uitgezonden via twee steunzenders in het Groothertogdom.

Radiozenders

Via het testnetwerk waren uitzendingen te horen van onder andere RTL Radio Lëtzebuerg, RTL Radio, Radio Latina, Eldoradio, l’Essentiel Radio, Radio 100.7, Radio ARA en POA. De uitzendingen zijn eind december vorig jaar gestaakt met de bedoeling om vanaf dit voorjaar te starten met de officiële uitzendingen. Deze start is nu echter uitgesteld naar september 2021.

September

De verantwoordelijke Luxemburgse minister geeft in het magazine Paperjam aan dat de verwachting is dat rond september 2021 gestart kan worden met de uitzendingen via DAB+. Momenteel is de overheid bezig om de resultaten van de pilotperiode te verwerken en is de verwachting dat vanaf september definitief kan worden gestart met digitale radio via de ether in Luxemburg.