Luxemburg start in voorjaar 2021 met DAB+

In Luxemburg zullen vanaf het voorjaar van 2021 uitzendingen via DAB+ officieel van start gaan. Dit heeft BCE (Broadcast Center Europe) bekend gemaakt.

Testuitzendingen

In 2018 zijn er al testuitzendingen te horen geweest via DAB+ in Luxemburg maar na deze testuitzendingen is het een tijdje stil gebleven in de digitale ether in het Groothertogdom. Daar komt binnenkort verandering in. Vanaf deze week zal er een testperiode gestart worden met uitzendingen via DAB+ in Luxemburg. Vanaf het voorjaar van 2021 moeten de uitzendingen officieel van start gaan, aldus BCE. BCE is een dochterbedrijf van de Luxemburgse omroep RTL.

Radiozenders

Het is de bedoeling dat alle grote radiozenders in Luxemburg mee doen aan de testuitzendingen via DAB+ en dus vanaf medio volgend jaar te horen zijn in de digitale ether.

Toekomst

De stap naar digitale ether radio in Luxemburg heeft lang op zich laten wachten. In buurlanden als Duitsland en België zijn er al langer uitzendingen te horen via de digitale ether. Aangezien vanaf volgend jaar alle auto’s die in Europa worden verkocht verplicht ontvangst van digitale etherradio moeten hebben lijkt de stap van Luxemburg een logische.

