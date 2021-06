De Radiofabriek introduceert het podcast spreekuur

Het Hilversumse mediabedrijf YPCA, De Radiofabriek introduceert op 11 juni a.s. het podcast spreekuur. “Het podcast spreekuur is speciaal in het leven geroepen voor bedrijven en organisaties die zakelijk (willen gaan) podcasten.“, aldus De Radiofabriek in een persbericht.

Gratis toegankelijk

Het podcast spreekuur is gratis toegankelijk en te vergelijken met een spreekuur van de huisarts. ‘Podcastdoktoren’ en ervaren programmamakers Glenn van der Burg en Ron Lemmens ontvangen een uur lang vertegenwoordigers van bedrijven en organisaties die tegen diverse podcast vraagstukken aanlopen. Kleine pijntjes kunnen zij direct wegnemen en voor ingewikkeldere vraagstukken wordt doorverwezen naar verschillende specialisten.

“Voor iedereen mogelijk maken”

Lars Schotanus van de Radiofabriek: “Onze missie is om online radio en podcast voor iedereen mogelijk te maken. Het podcastspreekuur is hier dus een mooi startpunt voor. Het verschil met het spreekuur van de huisarts is, dat je bij ons niet in een saaie wachtkamer plaats hoeft te nemen, maar gastvrij wordt ontvangen met een lekkere kop koffie of een borreltje op de vrijdagmiddag”.

Het podcast spreekuur is speciaal gericht op communicatieprofessionals, (project)managers, consultants en marketeers die zakelijk al een podcast maken of hiermee willen gaan starten. Er kunnen diverse vraagstukken worden voorgelegd. Van hulp bij storytelling tot techniek. Van presentatie skills tot distributie.

Eerste spreekuur

Het eerste spreekuur vindt plaats op vrijdagmiddag 11 juni van 17.00 tot 18.00 uur in ‘De Radiofabriek’ op het Media Park in Hilversum. Aanmelden kan via de website van De Radiofabriek

