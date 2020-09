De Radiofabriek komt met online radiozender rond lifestyle

De Radiofabriek komt in oktober met een nieuw lifestyle radiostation op internet. Hiermee speelt het bedrijf in op de verdere versnippering van het medialandschap en de sterke groei van het online luisteren.​

Naam nog niet bekend​

Het nieuwe radiostation, waarvan de naam pas tijdens de lancering op 15 oktober a.s. bekend wordt gemaakt, biedt luisteraars dagelijks inspiratie om het leven beter en completer te maken. Het station brengt 24/7 lekkere muziek, updates, reportages en verschillende themaprogramma’s. Thema’s die op de nieuwe lifestylezender een centrale rol krijgen zijn o.a. gezondheid, koken, wonen, persoonlijke ontwikkeling, uitgaan, hobby, showbizz en reizen.​

“Voorsprong uitbreiden”

​Lars Schotanus van YPCA, De Radiofabriek: “Toen wij eind 2008 met ons eerste internetradiostation Traffic Radio van start gingen, was onze filosofie hierbij dat FM eindig zou zijn en dat internetradio dé standaard zou worden. Dat hoeven we inmiddels niet meer uit te leggen. Iedereen is overal en altijd online en onze kinderen kennen FM niet eens meer. De hoogste tijd dus om door te pakken en onze voorsprong in deze markt verder uit te breiden”.

Podcasts​

Net als bij de andere radiostations van De Radiofabriek zullen ook verschillende podcasts worden geproduceerd, die te beluisteren zijn via alle bekende podcast kanalen (o.a. Spotify, Apple Podcasts en Google Podcasts).​

De Radiofabriek is al actief met de online radiozenders Traffic Radio, ALLsportsradio, New Business Radio en ZTACK.