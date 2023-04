DELTA Fiber lanceert vanaf vandaag een nieuw internetabonnement van 2 Gbps (2000 Mbps) dat beschikbaar komt voor 1,2 miljoen adressen door heel Nederland.

Ombouw

De provider heeft de ombouw van zijn netwerk naar de nieuwste glasvezeltechnologie afgerond. In twee jaar tijd hebben zo’n 150 glasvezelexperts deze grootscheepse ombouw gerealiseerd. “Daarmee is DELTA nu de snelste internetprovider van Nederland voor consumenten.”, aldus het bedrijf in een persbericht.

XGS-PON

Eind 2021 startte DELTA Fiber als eerste telecomprovider in Nederland met de uitrol van deze nieuwe glasvezeltechniek, ook wel XGS-PON genoemd. De technologie is vanaf nu beschikbaar voor alle huishoudens die zijn aangesloten op het glasvezelnetwerk van DELTA Fiber. Met XGS-PON zijn snelheden mogelijk tot 10 Gbps via glasvezel. In de toekomst worden met minimale aanpassingen aan het netwerk zelfs snelheden tot 25 Gbps mogelijk.

Gigabit is de norm

“We staan aan de vooravond van een nieuwe revolutie in de internetindustrie. Gigabitsnelheden zijn bij ons de norm, en dat biedt ongekende mogelijkheden om ons leven en werk te veranderen. Als expert in de glasvezelontwikkeling, stellen we de techsector in staat om nieuwe toepassingen naar de markt te brengen waarvoor deze hogere snelheden via glasvezel nodig zijn”, zegt CCO Ludolf Rasterhoff van DELTA Fiber. “Dit gaat verder dan alleen sneller downloaden of streamen – denk aan nieuwe toepassingen op het gebied van virtuele realiteit, slimme apparaten in huis, artificiële intelligentie (AI) en de gezondheidszorg. Wij zijn ervan overtuigd dat de mogelijkheden eindeloos zijn.”