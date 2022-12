Via het glasvezelnetwerk van DELTA in Zeeland kunnen vanaf vandaag ook andere providers hun diensten leveren. De providers die nieuw beschikbaar komen voor consumenten zijn: Kliksafe, Online.nl, Solcon, MultiFiber, Freedom, PlinQ, GlasNet en Libernet. Voor de zakelijke markt gaat het om: Enreach, Infopact, Helden Van Nu, NG-BLU, Matrix en Weserve.

Open netwerk

Het open netwerk is vanaf vandaag, 15 december 2022, beschikbaar in wijken waar het glasvezelnetwerk actief is. Het gaat om wijken in Arnemuiden, Breskens, Goes, Hulst, Kapelle, Kloetinge, Krabbendijke, Kruiningen, Middelburg, Nieuw- en Sint Joosland, Oost-Souburg, Sint Laurens, Terneuzen, Vlissingen en Zierikzee.

Aanleg

DELTA is nog volop bezig met de aanleg in 23 andere Zeeuwse plaatsen. Zodra het splinternieuwe glasvezelnetwerk in een plaats beschikbaar is, kunnen huishoudens ook uit bovengenoemde providers kiezen. Een overzicht van alle plaatsen waar de aanleg is gestart of binnenkort begint staat op delta.nl/glasvezelzeeland.