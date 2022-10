Vanaf nu kunnen klanten bij nieuwe glasvezelcampagnes van DELTA Fiber ook kiezen voor internetaanbieder Freedom. Via het open netwerk van DELTA Fiber gaat Freedom internet, tv en vaste telefonie aanbieden. Vanaf 2023 is het ook mogelijk om Freedom te kiezen in de bestaande gebieden waar DELTA Fiber een glasvezelnetwerk heeft.

“Bredere keuze”

In 2025 wil DELTA Fiber 2 miljoen huishoudens toegang geven tot zijn glasvezelnetwerk. Albert Vergeer, COO bij DELTA Fiber: “We hadden al meer dan 15 internetaanbieders die diensten leveren over ons netwerk waaronder DELTA, Caiway, Online.nl en Kliksafe. Ik ben blij dat we, met de toevoeging van Freedom, klanten een nog bredere keuze kunnen aanbieden.”

“Open en veilig Internet”

Freedom gaat verder dan alleen het aanbieden van internet, tv en bellen. Gerdien Dalmulder, Directeur Operations bij Freedom: “Wij staan voor een open en veilig internet en vinden dat dit voor iedereen toegankelijk moet zijn. Daar werken we dan ook hard aan, samen met andere partijen. Kies je voor Freedom, dan kies je niet alleen voor internettoegang, maar ook voor online veiligheid, gegarandeerde privacy bijvoorbeeld in de vorm van meekijkvrije mail en een deskundige helpdesk.”

Nieuwe gebieden

Klanten kunnen nu voor Freedom kiezen in de nieuwe gebieden waar DELTA Fiber glasvezelcampagnes start. In 2023 komen daar ook de bestaande gebieden van DELTA Fiber bij.

XGS-PON

DELTA Fiber bouwt een toekomstbestendig glasvezelnetwerk op basis van de nieuwste XGS-PON technologie. Dit netwerk kan op termijn snelheden tot 10Gbps aan. Glasvezel is bovendien de meest duurzame techniek voor het transporteren van grote hoeveelheden data met een stroomverbruik dat tot 17 keer lager ligt dan bij kopernetwerken.

Meer informatie over prijzen en meer vind je hier.