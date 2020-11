DELTA sluit eerste huishouden aan op glasvezelnetwerk in Goes

De eerste glasvezelaansluiting van DELTA in Goes is geactiveerd. De aanbieder is druk bezig met het aanleggen van glasvezel in Zeeland.



Goes

In mei startte DELTA met de eerste graafwerkzaamheden voor het aanleggen van een nieuw glasvezelnetwerk in de wijken Noordhoek en Mannee te Goes. In de straat Langemeet konden de bewoners Cees en Lia Verkuil als eerste gebruikmaken van de glasvezelverbinding.

Van coax naar glasvezel

Het netwerk voor de huidige kabelaansluitingen is voor 60 procent voorzien van glasvezel. Met dit nieuwe netwerk, waar DELTA de komende jaren 100 miljoen in investeert, zijn ook de laatste meters door de straten van glasvezel. “”Met de aanleg van glasvezel in Zeeland zet DELTA de volgende stap voor het aanbieden van de beste netwerkverbindingen“, aldus de aanbieder in een persbericht.

“Meest toekomstbestendig”

“Glasvezel is het meest toekomstbestendig. Ons huidige kabelnetwerk voldoet nog steeds ruimschoots, maar we blijven tegelijkertijd doorontwikkelen. Daarom zijn we nu gestart met het aanleggen van deze internettechnologie, zodat we ook in de toekomst aan onze klanten de beste verbindingen en het snelste internet kunnen blijven bieden”, zegt directeur Ludolf Rasterhoff van DELTA.

Middelburg, Terneuzen en Zierikzee

In steeds meer wijken in Zeeland wordt gestart met de aanleg van nieuwe glasvezelverbindingen door DELTA. Zo worden er op dit moment ook nieuwe verbindingen gelegd in Middelburg, Terneuzen en Zierikzee.

Meer informatie: www.delta.nl/glasvezelzeeland.