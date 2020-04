DELTA start met de aanleg van glasvezel in twee wijken van Goes. Bij deze wijken wordt ook netwerk naar de woningen zelf voorzien van glasvezel.

Naar de woning

Het gaat in Goes om de wijken Mannee en Noordhoek waar in totaal 22 kilometer glasvezel wordt gelegd. Op dit moment bestaat het hybride netwerk van DELTA in Zeeland al voor 60 procent uit glasvezel. Nu gaat de telecomprovider ook glasvezel naar woningen aanleggen.

Aanlegproces

De eerste graafwerkzaamheden starten op 11 mei in Mannee. Bewoners van die wijk ontvangen persoonlijk informatie over het aanlegproces. Het traject vanaf de graafwerkzaamheden neemt ongeveer tien tot veertien weken in beslag. Eerst wordt gestart met het aanleggen van een basisnetwerk. In een volgende fase worden vervolgens de huishoudens aangesloten.

Volgende stap

In 2017 begon het bedrijf met het enorme project Next Generation Netwerk waarbij apparatuur op 15.000 plaatsen werd vernieuwd. Ook werd overgestapt op volledig digitale tv en radio. Daardoor kan DELTA nu downloadsnelheden tot 1 Gbps aanbieden met daarbij fors hogere uploadsnelheden.

Investeren

Eind vorig jaar kondigde DELTA aan om 100 miljoen euro te investeren in het aanleggen van glasvezel in Zeeland, zodat de Zeeuwen voorzien zijn van een toekomstbestendig netwerk.

Volgende plaatsen

De aanleg van glasvezel in Zeeland gaat ook na deze twee Goese wijken door. In welke plaatsen hierna wordt gestart is nog niet bekend.