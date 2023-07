Lokale omroep Den Haag FM breidt haar programmering uit met het lunchprogramma Lunchroom Lash. Presentator van het programma is Tom Lash.

Elke werkdag

Het nieuwe programma is elke werkdag te horen tussen 12.00 en 14.00 uur op de Haagse lokale radiopzender. “Het programma wordt een radiotalkshow met actualiteit, opinies, achtergronden bij het nieuws uit de stad en muziek. Ook is er ruimte voor de mening van de luisteraar, die iedere dag zijn mening kan geven over de stelling van de dag“, aldus Den Haag FM op haar website.

Tom Lash

Presentator van het nieuwe programma is cabaretier en columnist Tom Lash (29). De afgelopen jaren was hij veelvuldig in theaters door heel het land te zien, nadat hij in 2012 in de finale van cabaretfestival Cameretten had gestaan. Ook trad hij op op Theaterfestival de Parade, maakte columns vooronder meer NPO Radio 1 en in 2021 verscheen zijn eerste boek: Waarom je niet gelukkig bent (en het waarschijnlijk nooit zal worden).

‘Ik heb heel erg veel zin om voor Den Haag FM aan de slag te gaan!‘, zegt Lash. ‘Ik loop al langer rond bij de radio, vooral als columnist, maar een echt eigen programma is nieuw voor me. Het lijkt me heel erg leuk om in plaats van de hele tijd mijn eigen mening te spuien, nu ook eens wat meer ruimte te hebben om vragen te stellen en te luisteren naar wat anderen eigenlijk vinden. Mijn eigen mening kan ik in het theater dan wel weer kwijt, want dat blijf ik ook gewoon doen.’