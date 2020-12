Derde en laatste seizoen ‘Meisje van Plezier’ te zien op Videoland

Vanaf vandaag, zondag 6 december, is het derde en laatste seizoen van de serie ‘Meisje van Plezier’ in zijn geheel te zien op Videoland. Het derde seizoen bestaat uit 8 afleveringen.

Dubbelleven

Het derde en tevens laatste seizoen van de serie draait om het dubbelleven van Nadine die naast huisvrouw en moeder óók een highclass escort is. De cast van ‘Meisje van Plezier’ bestaat uit onder anderen: Angela Schijf (Nadine), Peter Paul Muller (Remco), Britte Lagcher (Xanna), Geert de Jong (Patricia), Filip Peeters (Willem), Roeland Fernhout (Sander), Birgit Schuurman (Meryem) en Holly Mae Brood (Kelly).

Idee van Halina Reijn

Daarnaast vertolken ook Waldemar Torenstra en Urvin Monte dit seizoen een prominente rol in deze ‘Videoland original’. ‘Meisje van Plezier’ is naar een idee van Halina Reijn geproduceerd door ITV Studios Netherlands Drama B.V. en geregisseerd door Vincent Schuurman, Pieter van Rijn en Annemarie van de Mond.

Aanbod

Naast het derde seizoen van Meisje van Plezier wordt het aanbod van de streamingdienst van RTL Nederland in de maand december ook uitgebreid met onder andere de series Prince Charming, Good Trouble en Temple. Daarnaast worden onder andere de films Despicable Me 1 & 2, Merry and Bright, SOS Christmas en Starring Christmas toegevoegd.

Video: