De streamingdienst discovery+ is in Nederland nu ook beschikbaar op Amazon Prime Video Channels.

Streamingdienst

Sinds begin dit jaar is de streamingdienst discovery+ gestart. De streamingdienst bevat programma’s van de televisiezenders Discovery, TLC, ID, Animal Planet, Discovery Science, HGTV, Eurosport Foodnetwork en Motortrend. Daarnaast is het mogelijk om live te kijken naar een aantal televisiezenders.

Uitbreiding

De dienst was al beschikbaar via de eigen app en website maar nu ook via Amazon Prime Video Channels in Nederland. discovery+ is toegankelijk voor alle Prime-leden via Prime Video voor €3,99 per maand voor het Entertainment abonnement en €5,99 per maand voor het Entertainment & Sport abonnement.

Channels

Met Amazon Prime Video Channels kunnen bestaande en nieuwe abonnees van Prime Video extra kanalen toevoegen aan hun abonnement, elk met minstens 14 dagen gratis proefperiode, op elk moment de kans om op te zeggen en geen langetermijncontracten. Zo worden onder andere de Prime Channels Film1 , StarzPlay, Hayu, MGM, History Play, Angst, Shorts TV en Out TV tegen extra betaling beschikbaar gesteld.

“Verheugd”

Susanne Aigner, GM Discovery GSA & Benelux: “We zijn enorm verheugd om discovery+ te introduceren bij Amazon Prime Video Channels in Nederland. We hebben een ongelooflijk portfolio van zeer boeiende en herkenbare series en we zijn er trots op deze toegankelijker te maken voor een breder publiek door middel van belangrijke samenwerkingen met onze strategische media partners.”